Российские экологи презентуют национальные решения на международной выставке Wasma-2026

С 28 по 30 апреля 2026 года в Москве пройдет международная выставка экологических технологий Wasma, посвященная всему спектру работы с отходами — от сбора до переработки, рециклинга и рекуперации ресурсов. Российские специалисты из РЭО примут участие в ключевых секциях мероприятия, являясь одними из организаторов события.

В рамках сессии «Стратегии экологического процветания в условиях глобальных перемен: трудности и шансы» представители РЭО расскажут о специфике российской системы обращения с отходами.

На секции «Работа под давлением: как эффективно организовать отрасль обращения с отходами в сегодняшней реальности» эксперты компании поделятся опытом построения в России экономики замкнутого цикла.

Наконец, на круглом столе «Экономика замкнутого цикла в строительной отрасли и сносе зданий: эффективное управление ресурсами» специалисты РЭО раскроют тонкости инструмента расширенной ответственности производителя.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что Wasma давно признана ведущей площадкой для обмена профессиональным опытом и демонстрации экологических инноваций. В этом году выставка вышла на принципиально новый уровень, охватив все стадии формирования экономики замкнутого цикла. Поскольку РЭО является ведущим игроком в этой сфере, опыт компании будет весьма полезен профессионалам отрасли.