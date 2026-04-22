Диета против деменции: названы продукты, которые защищают мозг уже с 40 лет
Daily Mail: диета MIND снижает риск деменции, показали исследования
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Правильное питание может существенно снизить риск деменции и замедлить ухудшение памяти, пишет Daily Mail со ссылкой на исследования, опубликованные в журналах Alzheimer’s & Dementia и JAMA Psychiatry. Ученые подчеркивают: начинать важно уже с 40 лет.
Исследования показывают, что изменения в мозге, связанные с болезнью Альцгеймера, могут начинаться за десятилетия до симптомов. Поэтому ключевую роль играют образ жизни и питание.
«Мы видим, что рацион способен влиять на риск болезни сильнее, чем вмешательства на поздних стадиях», — отмечают специалисты.
Особое внимание уделяется диете MIND (улучшает когнитивные функции) — сочетанию средиземноморского подхода и диеты DASH (предотвращает гипертонию). Она включает овощи, ягоды, орехи, цельные злаки, рыбу и оливковое масло, при этом ограничивает переработанное мясо, сладости и жареную пищу.
Согласно данным, люди, строго придерживающиеся этой диеты, снижали риск болезни Альцгеймера почти вдвое. Даже частичное соблюдение давало заметный эффект.
Кроме того, у пожилых людей, следовавших этой модели питания, когнитивное старение происходило медленнее.
Эксперты подчеркивают: решающее значение имеет не отдельный продукт, а общий стиль питания и образ жизни.