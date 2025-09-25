В микрорайоне Новогорск-Планерная завершат строительство детского сада

Стройготовность детского сада в Химках достигла 80%

Фото: [Министерство строительного комплекса МО]

На Юбилейном проспекте, д. 28А в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 320 мест, стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы и национального проекта «Молодежь и дети». В них задействованы 45 рабочих и три единицы техники. Они завершают устройство фасада, ведут отделочные работы, прокладку систем вентиляции, отопления и водопровода и не только.

Площадь нового дошкольного учреждения составляет более 4,8 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 12 групповых ячеек. В них оборудуют раздевалки, игровые, спальни, буфеты и туалетные комнаты, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты для развивающей деятельности и так далее. На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы. Завершить строительство планируют до конца 2025 года.

