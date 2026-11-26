В Звенигороде продолжается реконструкция очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад, строительная готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 55 человек и четыре единицы техники, строители ведут монолитные работы по возведению здания цеха механического обезвоживания осадка. Очистные сооружения микрорайона обслуживают около 50 тыс. жителей Звенигорода и близлежащих территорий, а также социальные объекты. Работу проводят без остановки приема стоков, действующий комплекс продолжает работать, пока рядом создают новые блоки очистки.

После обновления мощность сооружений составит 12,5 тыс. кубометров сточных вод в сутки. В рамках проекта предусмотрено современное оборудование для биологической очистки, доочистки воды и обработки осадка, чтобы повысить надежность водоотведения. Реконструкцию завершат в 2027 году.

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