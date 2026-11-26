62-летняя звезда фильма «Невидимая сторона» Сандра Буллок поделилась редкими семейными фотографиями из поездки в Диснейленд, передает Super. Актриса показала, как провела время с 16-летним сыном Луи и 14-летней дочерью Лейлой.

Фото: [ соцсети ]

На опубликованных кадрах подростки гуляют по парку развлечений, катаются на аттракционах и позируют в ободках с ушами Микки Мауса. Судя по снимкам, поездка стала для семьи возможностью отвлечься от повседневных забот и вместе насладиться отдыхом.

Публикации Буллок сопроводила шутливой подписью. Актриса напомнила, что иногда полезно перестать волноваться и позволить себе почувствовать себя ребенком. Она также пошутила о сладостях: по ее словам, в мороженом нет калорий, если после него прокатиться на аттракционе «Стражи Галактики».

Буллок редко делится подробностями личной жизни и нечасто показывает детей в социальных сетях. Сын Луи появился в ее жизни в 2010 году, а в 2015-м актриса удочерила Лейлу. Оба ребенка Буллок усыновила самостоятельно, после развода с телеведущим Джесси Джеймсом.

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