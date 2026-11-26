ЦСКА хочет усилить позицию в центре обороны и рассматривает на это место нескольких кандидатов, рассказал инсайдер Иван Карпов.

Армейцы еще летом интересовались возможностью приобретения защитника «Ростова» и сборной России Виктора Мелехина, и этот интерес сохраняется. 22-летний футболист чувствует себя все более уверенно на поле, но при этом и растет в цене. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €4 млн. Контракт с ростовчанами у уроженца Домодедово заключен до 2029 года.

Альтернативой Мелехину может стать 25-летний бразилец Давид Соуза из португальского клуба «Каса Пиа». Он оценивается в €1,5 млн.

Как утверждает Карпов, ЦСКА ведет активный мониторинг игроков на позицию центрдефа, но еще не решил, будет ли покупать игрока зимой.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает возможность возвращения Виллиана Роши, который уже ранее выступал за армейский клуб.