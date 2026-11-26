В четверг, 26 ноября, Землю накроет геомагнитное волнение: по данным сети наземных станций и космической обсерватории, уже в первые часы после полуночи магнитосфера начнет заметно колебаться. К рассвету возмущение усилится и достигнет уровня G1 — такой силы достаточно, чтобы ощутимо повлиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Как пояснила REGIONS терапевт из Домодедова Александра Куденко, в такие дни организм словно попадает под невидимый пресс: типичными спутниками бури становятся тяжесть в голове, перепады давления и внутреннее напряжение.

По мнению медика, в группе повышенного риска — пациенты с сердечно‑сосудистыми диагнозами. Особенно важно поберечься людям с гипертонией и аритмией: в дни геомагнитной нестабильности нагрузка на сосуды и сердце возрастает. Осторожность не помешает и пожилым, а также тем, кто еще не успел полностью восстановиться после серьезной болезни: в такой день лучше не ставить рекордов и не брать на себя лишнюю нагрузку.

При этом ноябрь сам по себе создает дополнительный фон для ухудшения самочувствия: короткий световой день, ранние сумерки и скачки атмосферного давления усиливают общий дискомфорт. В такой обстановке даже умеренная магнитная буря ощущается острее.

«Самое опасное в день бури — это резкий подъем с кровати и утренняя спешка. Когда вы вскакиваете в 7 утра, кровь уходит в ноги, а сосуды не успевают отреагировать на магнитный толчок. Результат — обморок в коридоре или гипертонический криз за завтраком», — говорит Александра Куденко.

По мнению эксперта, утро 26 ноября стоит начинать максимально плавно. Не нужно резко вскакивать с постели: первые несколько минут лучше провести лежа, мягко разминая кисти и стопы, делая неторопливые потягивания. Затем можно сесть, но не торопиться вставать — стоит посидеть минуту, опустив ноги на пол, и только после этого подниматься. Любые резкие движения в такой день могут спровоцировать нежелательные скачки давления.

Терапевт выделяет три жестких ограничения, которых лучше придерживаться в день бури.

Во‑первых, стоит отказаться от напитков с выраженным тонизирующим эффектом: кофе, крепкого чая и энергетиков. Они провоцируют сужение сосудов, а в условиях геомагнитного возмущения это создает избыточную нагрузку на сосудистую систему. Хорошей альтернативой станет теплая вода с лимоном или легкий травяной напиток.

Во‑вторых, лучше отложить любые интенсивные физические усилия: уборку снега, переноску тяжелых сумок и прочие энергозатратные дела. Нагрузка в пик бури способна резко повысить давление, поэтому такие задачи безопаснее перенести на следующий день.

В‑третьих, важно беречь нервную систему: избегать стрессовых разговоров, не увлекаться тревожными новостями и не смотреть эмоционально тяжелые материалы. В дни магнитных волнений нервная система становится особенно уязвимой, и любая дополнительная нагрузка отражается на работе сердца.

«Самое главное правило 26 ноября: не меняйте схему лечения, которую вам прописал врач. Не увеличивайте дозу, не отменяйте таблетки, не начинайте пить „что-то для профилактики“. Магнитная буря кончится, а последствия самодеятельности останутся с вами надолго», — завершает Александра Куденко.

Пик активности геомагнитных возмущений придется на раннее утро и первую половину дня. По мнению эксперта, главная задача в этот период — помочь организму мягко пройти через волну напряжения. Если нет индивидуальных ограничений от врача, полезно поддерживать водный баланс: выпивать примерно по стакану негазированной воды каждый час. Питание лучше сделать максимально щадящим: подойдут овсяная каша, печеное яблоко, небольшой кусочек рыбы. Стоит исключить жирное, жареное и сладкое — в стрессовый день такие продукты создают дополнительную нагрузку на печень и сосуды.

Если начнет болеть голова, не стоит сразу прибегать к медикаментам. По мнению врача, первым шагом лучше выбрать немедикаментозные методы: 15 минут тишины с закрытыми глазами, прохладный компресс на лоб и спокойное диафрагмальное дыхание. Если после этого состояние улучшится, прием лекарств может и не понадобиться. Если боль сохраняется, допустимо принять препарат, который ранее назначил лечащий врач, строго в рекомендованной дозировке. Экспериментировать с новыми средствами или менять дозу в день геомагнитной активности не следует.

«Самое главное правило 26 ноября: не меняйте схему лечения, которую вам прописал врач. Не увеличивайте дозу, не отменяйте таблетки, не начинайте пить „что-то для профилактики“. Магнитная буря кончится, а последствия самодеятельности останутся с вами надолго», — завершает Александра Куденко.

К вечеру интенсивность возмущений начнет спадать, но это не повод планировать важные и энергозатратные дела. По мнению эксперта, лучше провести вечер спокойно: проветрить спальню, поддерживать в ней прохладную температуру и убрать гаджеты минимум за 1,5 часа до сна. Ложиться стоит в привычное время — так организм быстрее восстановит привычный ритм.

Важно помнить: магнитная буря — явление временное. Уже к пятнице геомагнитная обстановка начнет стабилизироваться, а самочувствие постепенно придет в норму. Главное в четверг — не мешать этому процессу: снизить нагрузку, избегать лишних стрессов и прислушиваться к сигналам собственного тела.

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