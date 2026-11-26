С приходом зимы будильник словно перестает работать: оторваться от подушки становится все сложнее, а мечта о лишнем часе сна преследует весь день. Причина не в лени и не в слабом характере — так организм отвечает на нехватку солнца. Световой день укоротился, и внутренние часы сбились с привычного ритма. Медики подтверждают: потребность в отдыхе в холодный сезон объективно растет, поэтому с 1 декабря имеет смысл откорректировать свой график. Как устроен этот механизм и каким должен быть зимний режим сна, REGIONS объясняет терапевт из Домодедова Александра Куденко.

«Многие люди зимой чувствуют себя более уставшими и разбитыми, даже если спали столько же, сколько летом. Это связано с тем, что качество сна меняется. Темное утро не дает организму сигнала к пробуждению, и мы выходим из сна медленнее и тяжелее», — комментирует терапевт.

Почему зимой тянет в сон

Внутренние «часы» человека настраиваются прежде всего по свету. Стоит солнца стать меньше — и тело перестает четко понимать, когда пора быть активным, а когда отдыхать. Научные данные это подтверждают: в холодные месяцы продолжительность сна у людей увеличивается. В зависимости от образа жизни прибавка колеблется от четверти часа до целого часа. Интересно, что меняется и структура ночного отдыха: фаза быстрого сна, отвечающая за работу мозга и эмоциональное равновесие, зимой становится длиннее примерно на 30 минут.

«Зимой наш организм работает иначе. Сокращение светового дня напрямую влияет на выработку мелатонина — гормона, который отвечает за сон. Когда темнеет рано, а света мало даже днем, мелатонин вырабатывается активнее, и нас начинает клонить в сон. Это естественная реакция, заложенная природой», — объясняет Александра Куденко.

Норма сна в холодный сезон

Базовые рекомендации остаются прежними: взрослому человеку — в том числе в возрасте за 50 — нужно от 7 до 9 часов сна в сутки. Но зима вносит поправку: к этой цифре разрешено добавить еще 30–60 минут. Если в летние месяцы восьми часов было достаточно для бодрости, то зимой отдых на полчаса длиннее — не излишество, а естественная реакция организма на смену сезона.

«И еще один важный момент: зимой мы меньше двигаемся и реже бываем на улице. Это тоже влияет на сон. Старайтесь гулять хотя бы 30 минут в день, желательно в первой половине дня. Свежий воздух и движение помогают и заснуть вечером, и проснуться утром», — отметила врач.

С 1 декабря 2026 года эксперт советует взять на вооружение несколько несложных приемов, которые помогут пройти зиму без накопленной усталости.

Первое — немного сместить отбой. Привыкли засыпать в полночь? Попробуйте ложиться на полчаса раньше. Такой сдвиг закроет сезонную потребность в отдыхе и при этом не разрушит утренние планы.

Второе — яркое утро. Проснувшись, сразу включайте освещение. Свет — самый сильный сигнал для мозга: он говорит, что день начался, помогает быстрее стряхнуть сонливость и избавляет от утренней разбитости.

Третье — не лечить недосып выходными. Марафон сна «до обеда» в субботу и воскресенье только расшатывает биоритмы, из‑за чего понедельник начинается ещё тяжелее. Правильнее наращивать длительность отдыха понемногу каждый день, а не пытаться выспаться за неделю одним рывком.

«Я советую своим пациентам прислушиваться к себе. Если вы чувствуете, что зимой вам нужно больше времени для отдыха, не заставляйте себя вставать по летнему будильнику. Организм не обманешь. Но важно, чтобы это не превращалось в круглосуточный сон. Если после 9–10 часов вы все равно чувствуете разбитость, это уже повод разобраться в причинах», — подчеркивает Александра Куденко.

Когда сонливость — не про сезон

По мнению эксперта, если человек отводит сну 9–10 часов, а бодрости все равно нет, дело, скорее всего, не в зиме. Как отмечает Александра Куденко, за такой картиной могут стоять анемия, сбои в работе щитовидной железы, депрессивные состояния или расстройства сна — например, апноэ. В этой ситуации правильный шаг — визит к врачу и полноценное обследование.

«Зимой недосып особенно опасен, потому что он ослабляет иммунитет. А в сезон простуд это критично. Поэтому не игнорируйте сигналы организма. Если хочется спать больше — спите. Но если сон не приносит отдыха, ищите причину вместе с врачом», — резюмирует Александра Куденко.

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