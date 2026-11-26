До конца 2026 года вблизи деревни Жилино Богородского округа планируют завершить строительство нового спального корпуса на территории загородного комплекса «Яхонтовый лес», стройготовность объекта достигла 99%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании будет четыре этажа, его общая площадь превысит 2,5 тыс. кв. м. В нем предусмотрено 32 номера, рассчитанных на одновременное проживание 64 гостей. В корпусе разместятся одноместные, двухместные и трехместные номера. На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение.

«Яхонтовый лес» расположен в сосновом бору недалеко от Ногинска, вблизи комплекса есть озеро с оборудованным пляжем, детские и спортивные площадки, поле для мини-гольфа, русская баня и соляная комната.

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