В середине первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Виннипег Джетс» произошла самая зрелищная драка в нынешнем сезоне.

Нападающий «Мишек» Таннер Жанно и защитник «Реактивщиков» Тайрел Бауэр интенсивно обменивались кулачными ударами на протяжении минуты. Все это время бойцы оставались на ногах, и судьи вынуждены были прервать поединок. Оба хоккеиста получили по пять минут, а после отбытия наказания вернулись в игру.

Поначалу преимуществом в поединке владел Бауэр, но Жанно сумел вывернуться из опасного положения и уже был активнее во второй части боя. Именно бостонцу пользователи сайта HockeyFights отдали победу.

Матч завершился победой «Виннипега» со счетом 4:2.

Ранее нападающий «Чикаго» Роман Канцеров сделал дубль и принес победу своей команде в матче с «Сиэтлом».