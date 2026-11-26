Хоккеисты «Бостона» и «Виннипега» мощно обменялись кулачными ударами: судьи вмешались только через минуту
Хоккеисты Жанно и Бауэр устроили самый зрелищный бой сезона в НХЛ
Фото: [Таннер Жанно/ХК «Бостон Брюинз»]
В середине первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Виннипег Джетс» произошла самая зрелищная драка в нынешнем сезоне.
Нападающий «Мишек» Таннер Жанно и защитник «Реактивщиков» Тайрел Бауэр интенсивно обменивались кулачными ударами на протяжении минуты. Все это время бойцы оставались на ногах, и судьи вынуждены были прервать поединок. Оба хоккеиста получили по пять минут, а после отбытия наказания вернулись в игру.
Поначалу преимуществом в поединке владел Бауэр, но Жанно сумел вывернуться из опасного положения и уже был активнее во второй части боя. Именно бостонцу пользователи сайта HockeyFights отдали победу.
Матч завершился победой «Виннипега» со счетом 4:2.
Ранее нападающий «Чикаго» Роман Канцеров сделал дубль и принес победу своей команде в матче с «Сиэтлом».