Представители бывших супругов сообщили, что стороны достигли соглашения вне суда «в интересах семьи». При этом раскрывать подробности договоренностей они не намерены.

История конфликта началась после развода звезд. В 2008 году Питт и Джоли приобрели контрольный пакет акций поместья Château Miraval за $60 млн. В состав владений вошли исторический замок и виноградники площадью около 60 га. В 2014 году пара сыграла там свадьбу, однако уже в сентябре 2016-го Джоли подала на развод.

После расставания актриса продала свою долю в винодельне компании Tenute del Mondo. В 2022 году Питт обратился в суд, заявив, что бывшая жена нарушила соглашение, поскольку не имела права распоряжаться своей частью бизнеса без его согласия.

В октябре того же года Джоли подала встречный иск, в котором описала предполагаемые случаи жестокого обращения со стороны Питта. Адвокаты актера утверждали, что переговоры о продаже доли сорвались из-за требования подписать соглашение о неразглашении. По их версии, документ запрещал бы Джоли публично говорить о насилии за пределами судебного разбирательства. Сам Питт обвинения отрицал.

Теперь представители обеих сторон подтвердили, что конфликт удалось разрешить без судебного решения. Бывшие супруги подали ходатайства об отклонении взаимных претензий.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт и Инес де Рамон восхитили парным стилем на премьере в Лос-Анджелесе.