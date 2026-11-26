С четверга, 26 ноября, в Коломне временно приостановлено движение пассажирской паромной переправы в створе Черкизовского наплавного моста, ограничение связано с недостаточным уровнем воды в Москве-реке. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что инженерная группа приступила к обследованию глубин в районе переправы, по результатам которого будет принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации объекта. На этот период пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться альтернативным маршрутом — рейсовым автобусом № 26 «Автостанция Коломна - Черкизовская переправа» и с другой стороны организовано движение по маршруту «Черкизово-1 - ст. Хорошево - ст. Пески», выполняет 6 рейсов. О возобновлении работы переправы будет сообщено дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.