В Подмосковье к надзору за порядком на улицах подключили 90 тыс. камер с искусственным интеллектом, ИИ взял на себя рутину: он анализирует видеопоток с камер «Безопасного региона» и подсвечивает только то, что требует внимания человека. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейросеть находит мусор, неправильную парковку, скопление людей на остановках, безнадзорных животных и другие нарушения, автоматически передавая сигнал ответственному исполнителю. Информация с камер стала частью единого цифрового поля региона. Например, данные о парковке на газоне автоматически уходят в СААП для формирования штрафа – по ним уже составлено 51 тыс. протоколов. Данные об очередях на остановках поступают в ЦУР для оптимизации маршрутов – зафиксировано более 99 тыс. очередей.

ИИ-решения Московской области опубликованы на портале «Цифровой регион».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.