46-летняя певица Джессика Симпсон кардинально изменила имидж, передает Super. Она отказалась от привычного блонда и перекрасила волосы в насыщенный темно-коричневый оттенок.

Результатом преображения Джессика поделилась в социальных сетях, опубликовав фотографии с другом и стилистом.

Фото: [ соцсети ]

Стилист назвал новый образ Симпсон «возвращением к темной стороне». По его словам, певица впервые за 20 лет решилась на настолько темный цвет волос. В последний раз с похожим оттенком она появлялась еще в 2007 году.

Весь последний год Джессика постепенно экспериментировала с цветом волос, отходя от своего фирменного блонда. В декабре 2025 года она показывала образ с оттенком «горячий шоколад», а летом 2026-го вновь вернулась к светлым волосам. Однако теперь Симпсон решила на более радикальные перемены.

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