В Мининвесте Подмосковья рассказали о новом IT-резиденте в ОЭЗ «Дубна»

Компания «ДжетЛенд» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна», она планируют заниматься разработкой, внедрением и сопровождением технических решений для финансирования бизнеса на собственной IT-платформе. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В ОЭЗ «Дубна» сформировался крупный IT-кластер, который на сегодняшний день насчитывает уже более 40 компаний. Новый резидент, ООО «ДжетЛенд», планирует инвестировать в реализацию своего проекта 23,3 млн рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, компания создаст 24 рабочих места. Она будет развивать инвестиционную интернет-платформу, которая специализируется на финансировании малого и среднего бизнеса, физическими, юридическими лицами и институциональными инвесторами. Через нее инвесторы смогут вкладывать свои средства в проекты МСП и приобретать долю в бизнесе. В компании уточнили, что отечественных аналогов краудинвестинга для проектов МСП в России нет.

