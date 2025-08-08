В Мининвесте Подмосковья рассказали о заполненности индустриальных парков

В Подмосковье 49 из 72 действующих индустриальных парков заполнены на 100%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня в 72 индустриальных парках Подмосковья работает порядка 1,5 тыс. компаний. Ежегодно число резидентов этих площадок в среднем увеличивается на 100», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, площадки начинают заполнять на стадии строительства. Так, например, строящиеся индустриальный парк «Титан» в Ленинском и государственный индустриальный парк в Жуковском заполнены на 100%, индустриальный парк «Ключ» в Дмитрове — на 95%, «Импульс» в Раменском — на 86%. Зампред уточнила, что в Подмосковье строятся пять таких площадок, четыре из них — запустят в 2025 году.

Напомним, что подобрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.