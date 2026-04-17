В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о самых популярных продуктах питания в марте

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, какие продукты питания пользовались наибольшей популярностью у жителей в марте.

Особенно востребованным было подсолнечное масло. Его купили более 7 тыс. тонн. Это на 20% больше предыдущих показателей. Также вырос спрос на рыбные консервы — на 18,7%. Их было куплено более 552 тонн.

Пользовались популярностью и бобовые — жители купили более 1,3 тыс. тонн такой продукции, рост составил 12,7%. Также активно покупали ржаной и ржано-пшеничный хлеб: более 582 тыс. тонн и рост на 12%. Перед Пасхой выросли продажи конфет — на 11,5%. Их было продано более 3,3 тыс. тонн.

