Губернатор Воробьев осмотрел работу роботизированного склада в Раменском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным и главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым осмотрели работу современного роботизированного склада компании «Восток-Сервис», расположенного в Раменском округе. Об этом Воробьев сообщил в своих социальных сетях.

«Здесь техника полностью собрана из отечественных комплектующих и работает на нашем программном обеспечении. Автоматизация помогла компании стать эффективнее и нарастить выпуск», — написал он.

По его словам, роботы способны поднимать стеллажи высотой в несколько метров и весом до 1,5 тонны. Это позволило увеличить производительность труда вдвое, а также снизить количество ошибок в работе с пяти претензий на 100 отгрузок до одной на 270. Губернатор отметил, что многие крупные предприятия прибегают к работе таких помощников. Среди них — Wildberries, Ozon, Lamoda и другие. 23 марта в Подольске откроется полностью роботизированный склад «Глория Джинс», оснащенный роботами «Комитас», летом — новый роботизированный ОРЦ «Магнит» в Коломне и 27-ярусный склад Х5 в Ногинске.

В регионе стараются поддерживать компании, которые используют роботов в работе или создают их. Так, им возмещают часть затрат на строительство заводов по производству роботов, предоставляют инвестиционный налоговый вычет, обнуляют налог на имущество для складов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.