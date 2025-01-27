В Минтрансе Подмосковья назвали самый популярный маршрут Мострансавто

Самым популярным маршрутом АО «Мострансавто» в начале 2025 года стал МАП № 10 города Королев. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В январе жители и гости Подмосковья совершили на них почти 4 млн поездок, что на 6% больше показателей прошлого года. В состав маршрута входят производственные базы «Ивантеевка», «Сергиев Посад» и «Мытищи». Чаще всего пассажиры фиксировали поездки здесь с помощью социальных карт — 1,8 млн. Самым востребованным маршрутом в МАП № 10 оказался № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.