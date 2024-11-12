В Минтрансе Подмосковья обратили внимание на ДТП с участием пожилых пешеходов

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обратили внимание жителей на частоту дорожных аварий с участием пожилых пешеходов.

В ведомстве проанализировали ДТП с жертвами и пострадавшими пешеходами, которые произошли с начала месяца. Выяснилось, что большинство аварий произошли вечером. При этом чаще всего их участниками становились пенсионеры, которые переходили дорогу наискосок.

В министерстве призвали напомнить своим пожилым родственникам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении проезжей части. Перед переходом следует посмотреть по сторонам и убедиться, что все автомобили остановились. В темное время суток необходимо использовать световозвращатели.

Автовладельцам следует заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.