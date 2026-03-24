В Минтрансе Подмосковья предупредили о закрытии Бобреневского пешеходного моста в Коломне

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили жителей и гостей региона о закрытии Бобреневского пешеходного моста в Коломне с 18:00 24 марта.

Как пояснили в ведомстве, причиной закрытия движения по сооружению стал подъем паводковых вод до критических эксплуатационных отметок.

Из-за закрытия моста изменится схема движения маршрута № 43 «Коломна (а/в Коломна) — Коробчеево — Коломна (а/в Коломна)». Так, она сократится с северной стороны моста: автобусы не будут доезжать до остановки «Бобреневский мост», и конечным пунктом станет остановка «Старое Бобренево». Маршрут № 1 «Школа № 1 — ст. Коломна» с южной стороны моста будет работать без изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовился к весеннему паводку.