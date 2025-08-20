В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов к осторожности в связи с прогнозируемыми дождями

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили автовладельцев о том, что в регионе вечером 20 августа ожидаются сильные дожди, а 21 августа — дожди с усилением ветра.

Водителей призвали к осторожности и внимательности. Не рекомендуется оставлять машины под шаткими конструкциями и деревьями. В дороге следует смотреть в зеркала, соблюдать дистанцию, замедляться возле пешеходных переходов. Нельзя отвлекаться на телефон и превышать скорость.

Также в ведомстве подчеркнули, что в сильный дождь опасно кататься на самокатах, велосипедах и мотоциклах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в муниципалитетах в рамках подготовки к 1 сентября отремонтировали дороги, расположенные возле школ и детсадов.