В Минтрансе Подмосковья призвали автовладельцев быть внимательнее во время дождя

В связи с дождями и грозами, которые прогнозируются в Подмосковье на этой неделе, автомобилистам следует быть внимательнее за рулем, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Жителей призвали не садиться на велосипеды, самокаты, мотоциклы. За рулем автомобиля следует быть предельно внимательными и не отвлекаться на телефон.

Важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, пропускать пешеходов. В случае остановки не рекомендуется оставлять авто под неустойчивыми конструкциями и деревьями.

Пешеходов призвали пересекать проезжую часть исключительно в установленных местах. В темное время суток следует использовать световозвращатели.

