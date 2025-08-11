В Минтрансе Подмосковья призвали автовладельцев быть внимательнее во время дождя
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В связи с дождями и грозами, которые прогнозируются в Подмосковье на этой неделе, автомобилистам следует быть внимательнее за рулем, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Жителей призвали не садиться на велосипеды, самокаты, мотоциклы. За рулем автомобиля следует быть предельно внимательными и не отвлекаться на телефон.
Важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, пропускать пешеходов. В случае остановки не рекомендуется оставлять авто под неустойчивыми конструкциями и деревьями.
Пешеходов призвали пересекать проезжую часть исключительно в установленных местах. В темное время суток следует использовать световозвращатели.
