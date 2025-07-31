Андрей Воробьев и Сергей Собянин дали старт строительству тоннеля от будущей станции метро «Липовая роща» до «Строгино»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт строительству тоннеля от будущей станции метро «Липовая роща» до «Строгино». Участок будут строить с помощью щита-гиганта «Мария». Он проложит тоннель длиной более 2 км. Максимальная глубина проходки составит 40,2 м.

«Тоннельная проходка предполагает весьма сложные инженерные решения под Москвой-рекой. Очень надеемся на строителей, что в конце 2027 года нам удастся запустить метро. И самое главное, у этой ветки есть перспектива — это и СберСити, и дальше линия должна прийти уже к ЖК «Изумрудные холмы», что существенно разгрузит Рижское направление», - отметил губернатор.

Станция «Липовая роща» строится в Красногорске между Новорижским шоссе и ЖК «Спутник». Она станет частью новой Рублево-Архангельской ветки метро. Реализация проекта улучшит транспортную доступность для более чем 1,2 млн жителей Москвы и области. Для удобства жителей проработают новые схемы движения автобусов, чтобы можно было быстрее добраться до новой станции.

В рамках строительства станции под котлован подняли около 500 тыс. кубометров грунта. Чтобы сократить сроки, использовались передовые инженерные решения, в частности, метод «Стена в грунте»: стена в котловане укрепляется с помощью специальных металлических стержней.

Возле станции также построят транспортно-пересадочный узел площадью 55 тыс. кв. м. Он будет обслуживать до 6,5 тыс. пассажиров в сутки. Кроме того, тут построят подъездные дороги и надземный пешеходный переход через МКАД.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

«С Московской областью у нас обширное поле совместной деятельности. Есть целый ряд стратегических программ, связанных, в частности, с жилищно-коммунальным хозяйством, социальной сферой, образованием, здравоохранением. Ну и, конечно, с транспортным обеспечением Московского транспортного узла. Один из глобальных проектов здесь — развитие Московских центральных диаметров (надземного метро), которое связало Подмосковье и Москву», - отметил Собянин.

Станция «Липовая роща» и новая линия метро имеют особое значение для новых северо-западных микрорайонов, прилегающих к МКАД. В целом вся ветка свяжет «Москву-Сити» с Рублево-Архангельским через Красногорск, обеспечит транспортное сообщение с МЦК, Солнцевской, Филевской, Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линиями.

В дальнейшем на Рублево-Архангельской линии построят еще две станции, которые будут располагаться на территории Подмосковья. Это «Изумрудные Холмы» и «Красногорская». Их планируется запустить до 2032 года. Ожидается, что ими будут пользоваться 300 тыс. человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о запуске движения по дороге от Новорижского шоссе в Павловской Слободе.