В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 5 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 4,5% больше в сравнении со средними показателями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать правила дорожного движения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.