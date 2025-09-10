В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Вечером в среду, 10 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В сообщении ведомства уточнили, что в основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском шоссе. Кроме того, этим вечером пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе, предупредили водителей.
Жителей и гостей региона также призвали не забывать про скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.
