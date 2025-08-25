В Минтрансе Подмосковья спрогнозировали дорожный трафик в первую неделю сентября

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, каким будет дорожный трафик в первую неделю сентября. По прогнозу, он вырастет.

Так, ожидается, что самыми загруженными днями станут 1, 2 и 5 сентября. Число машин на дорогах региона в сентябре составит более 3 млн в сутки. В будни прогнозируется на 100 тыс. автомобилей больше, чем в августе.

Час пик придется на 7:00–9:00. Трафик увеличится на центральных улицах городов, а также на Волоколамском, Ярославском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В министерстве подчеркнули, что в связи с ростом числа автомобилей на дорогах увеличиваются риски возникновения аварий. Поэтому автовладельцев призвали быть осторожными и внимательными, в особенности возле учреждений образования и пешеходных переходов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье были отремонтированы дороги, по которым можно доехать до школ и детсадов.