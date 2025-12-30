В Минздраве Подмосковья заявили о снижении заболеваемости туберкулезом

В Подмосковье зафиксировали снижение заболеваемости туберкулезом, медицинскую помощь пациентам с заболеванием оказывают в областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря комплексной работе, проводимой в регионе, нам удалось добиться значительного снижения заболеваемости туберкулезом – на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал главный врач диспансера, главный фтизиатр региона Сергей Смердин.

В состав медучреждения входят 12 филиалов и 24 диспансерных отделения и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Кроме того, пациентам доступны шесть круглосуточных отделений.

