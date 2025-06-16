В МОНИИАГ помогли родить женщине с пересаженным сердцем

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского помогли родить женщине с пересаженным сердцем. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Жительница в возрасте 27 лет наблюдалась в учреждении на протяжении всей беременности. На ранних сроках у нее выявили осложнение в связи с поражением почек, однако врачи приняли решение о пролонгировании беременности.

Период протекал непросто: у пациентки диагностировали анемию и обнаружили снижение уровня тромбоцитов в крови. Кроме того, был необходим контроль за работой почек и иммуносупрессивной терапией из-за трансплантата.

Несмотря на все сложности, беременность удалось довести до необходимого срока, после чего женщине сделали кесарево сечение. В результате родился здоровый мальчик весом 3450 г и ростом 51 см.

Женщина и ее новорожденный сын уже выписаны домой. В дальнейшем пациентка должна будет наблюдаться у профильных специалистов, в том числе у кардиолога и трансплантолога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил медиков из других регионов страны на работу в Московскую область.