В МОНИИАГ расскажут о преждевременных родах и помощи недоношенным детям
Фото: [ГБУЗ МО МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского]
Международный день недоношенных детей отметят в подмосковном МОНИИАГ, передает Министерство здравоохранения Московской области. Цель праздника — повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей.
На мероприятие приглашают семьи детей, родившихся раньше срока, а также будущих родителей. Гостей ждут тематические лекции, развлечения и подарки. Все желающие смогут задать специалистам интересующие вопросы о родах и уходе за детьми в первые дни жизни.
«Особенно ждут в МОНИИАГ встречи с бывшими маленькими пациентами, чтобы узнать об их успехах», - отметили в министерстве.