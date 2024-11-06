В МОНИИАГ расскажут о преждевременных родах и помощи недоношенным детям

Международный день недоношенных детей отметят в подмосковном МОНИИАГ, передает Министерство здравоохранения Московской области. Цель праздника — повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей.

На мероприятие приглашают семьи детей, родившихся раньше срока, а также будущих родителей. Гостей ждут тематические лекции, развлечения и подарки. Все желающие смогут задать специалистам интересующие вопросы о родах и уходе за детьми в первые дни жизни.