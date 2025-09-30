В Московской области молодая семья приобрела квартиру по жилищной программе

Молодая семья из Щелково, в состав которой входят Алексей и Марина Гавриковы и их трое детей, приобрели квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Участники программы уточнили, что узнали про нее от знакомых и решили тоже принять участие. Из съемной квартиры они переедут в собственное трехкомнатное жилье.

«Мы очень рады, у каждого будет своя комната. В районе есть все необходимое. Садик для младшего в пешей доступности от дома, старшим до школы проехать всего одну остановку», — рассказала Марина Гаврикова.

Напомним, что принять участие в программе могут жители Подмосковья в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.