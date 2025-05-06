В Московской области на горячей линии по борщевику начал работать голосовой помощник

В Подмосковье на горячей лини по вопросам ликвидации борщевика начал работать голосовой помощник. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Номера горячей линии по борщевику: 8 (800) 550-65-22 и 8 (495) 668-01-25. Звонки принимаются круглосуточно.

В мае в области начались работы по ликвидации сорняка. Их будут проводить до середины июня. После этого стартует второй этап обработки, который завершится в сентябре.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будет ужесточен контроль за участками произрастания борщевика.