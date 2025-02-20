В Подмосковье ужесточат контроль за участками произрастания борщевика Сосновского. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Тему борьбы с сорняком обсудили в ходе заседания Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов ОПМО. Оно прошло в Правительстве Подмосковья.

Особое внимание уделили поиску новых IT-решений, позволяющих ускорить процесс устранения борщевика, работе платформ «Госуслуги. Решаем вместе» и «Добродел» как способам сигнализации о локальных очагах произрастания сорняка, а также системному взаимодействию жителей и органов власти.

За непринятие мер по устранению борщевика на земельных участках грозит штраф в размере от 150 тыс. руб. до 1 млн. руб.

Ранее сообщалось, что в области за лето прошлого года от борщевика обработали более 21,6 тыс. га земли.