В Московской области напомнили, как защититься от клещей в преддверии субботников

С ранней весны и вплоть до поздней осени в Подмосковье активизируются клещи — опасные переносчики целого ряда серьезных инфекций. Эта проблема становится особенно актуальной в период традиционных весенних субботников: важно помнить, что клещи встречаются не только в лесах, но и в городских парках, на дворовых территориях, в траве и на невысоких кустарниках.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, укусы клещей могут привести к развитию опасных заболеваний, среди которых болезнь Лайма (клещевой боррелиоз), иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой вирусный энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, иксодовые клещевые риккетсиозы из группы пятнистых лихорадок.

Чтобы обезопасить себя во время субботника или прогулки на природе, важно соблюдать простые, но эффективные меры предосторожности. Прежде всего, правильно подберите одежду: наденьте головной убор или используйте капюшон, чтобы защитить голову; выберите рубашку с длинными рукавами, плотными манжетами и воротником; заправьте рубашку в брюки, а брюки — в сапоги или носки; отдавайте предпочтение обуви, полностью закрывающей тыл стопы и лодыжки.

Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, действуйте грамотно — это критически важно для здоровья:

Ни в коем случае не используйте масло, крем, вазелин, лак для ногтей или другие жидкости для обработки клеща.

Не трогайте клеща голыми руками.

Для удаления используйте специальные приспособления: ручку‑лассо, клещ‑отвертку или прочную нить.

Осторожно извлеките клеща, плавно вращая его вокруг своей оси — не дергайте резко.

Следите за тем, чтобы не раздавить насекомое и не оторвать головку от туловища.

После удаления обязательно обработайте место укуса антисептиком, например, 5%-м раствором йода.

Поместите извлеченного клеща в небольшую емкость с перфорацией (например, в банку с крышкой, в которой проделаны отверстия) — так у насекомого будет доступ к воздуху.

Как можно скорее (но не позднее 3 дней после укуса) доставьте клеща в лабораторию для анализа.

Через 2–4 недели после укуса сдайте кровь на анализ на клещевой энцефалит и боррелиоз — это поможет вовремя выявить возможное заражение.

Также важная деталь: запомните место, где укусил клещ. Эта информация может оказаться полезной для врачей при диагностике и выборе тактики лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в течение этого года.