Губернатор Подмосковья рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в 2026 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона и главами округов планы по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в 2026 году.

«Напомню, мы действуем в рамках национального проекта. В федеральном бюджете предусмотрена значительная поддержка всего, что касается модернизации очистных сооружений. В Лыткарине, Солнечногорске в рабочем режиме уже тестируются сданные объекты. Программа большая. Нам важно соблюдать графики, учитывать все нюансы и корректировки, которые происходят в ходе ее реализации», — подчеркнул губернатор.

По итогам прошлого года в регионе провели 102 мероприятия по модернизации. Работы провели на 33 участках сетей водоснабжения, 29 участках водоотведения, 30 ВЗУ, восьми очистных сооружениях, двух канализационных насосных станциях.

В этом году обновят 96 объектов, в том числе 34 участка сетей водоснабжения, 25 участков сетей водоотведения, 27 ВЗУ, шесть очистных сооружений, три канализационные насосные станции и одну водопроводную насосную станцию. Перемены коснутся 335 тыс. жителей. Сейчас 68 объектов уже в работе.

«Всего мы должны сдать в этом году шесть очистных сооружений. Однако, помимо них, будем стремиться ввести еще три крупных ОС, которые запланированы на 2027-й — это Кашира, Сергиев Посад и Коломна», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

В 2026 году планируется завершить реализацию проектов, начатых в 2025-м. Это, к примеру, коллектор в Лосино-Петровском, работы на котором завершатся к июлю. В декабре сдадут модернизированные очистные сооружения в деревне Гололобово Зарайска.

Помимо этого, в регионе продолжают закупать коммунальную спецтехнику. В 2025 году было закуплено 350 единиц. В этом году планируется приобрести еще 250.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход возведения новых очистных сооружений в Кашире.