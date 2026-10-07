В Московской области организовали форум ветеранов прокуратур ЦФО «Подмосковная осень»

Прокуратура Московской области по инициативе Генеральной прокуратуры РФ совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организовала проведение форума ветеранов прокуратур Центрального федерального округа «Подмосковная осень», посвященный 85-летию битвы под Москвой. Он объединил ветеранов прокуратур ЦФО, действующих работников и молодых специалистов.

В форуме приняли участие начальник управления Генпрокуратуры РФ по Центральному федеральному округу Наталья Ростовцева, старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям - Председатель Общероссийской общественной организации ветеранов прокуратуры Марина Гриднева, заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский, начальник управления кадров прокуратуры Московской области Юрий Власов, ветераны прокуратуры ЦФО, а также работники прокуратуры Московской области.

«20 октября 1941 года весь личный состав прокуратуры Московского гарнизона был переведен на казарменное положение. Прокурорам и следователям нередко приходилось брать в руки оружие, совмещая долг служения закону с прямым участием в защите Родины. Этот не простой путь, накопленный опыт стал фундаментом уникальной преемственности в прокуратуре», - сказала Ростовцева.

Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский отметил, что региональная общественная организация ветеранов прокуратуры Московской области стала неотъемлемой частью системы прокуратуры в деле государственно-патриотического воспитания и наставничества. По его словам, ветераны сохраняют историческую память, укрепляют профессиональное сообщество и передают опыт молодому поколению.

Форум предоставил возможность ветеранам поделиться опытом, обменяться мнениями по вопросам ветеранского движения, а также обсудить перспективы развития региональных общественных организаций Центрального федерального округа. В рамках мероприятия ветераны высадили яблони в честь 85-летия битвы под Москвой, каждое дерево снабжено памятной табличкой с названием региона.

В финале форума молодые специалисты приняли Присягу прокурора и совместно с ветеранами возложили цветы к мемориалу, посвящённому воинам, погибшим в битве под Москвой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.