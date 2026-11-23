Центр крови Подмосковья приглашает доноров с IV отрицательной группой крови на донацию. Служба крови Московской области ведет деятельность в соответствии с потребностями медучреждений и количеством больных, которым необходим тот или иной компонент крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Приглашаем доноров с IV отрицательной группой крови. I, II, III положительная группы также нуждаются в пополнении запасов. Каждая ваша донация — шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов ожоговых и хирургических отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями, когда счет идет на минуты», — отмечает заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Фото: [ Московский областной центр крови ]

Чтобы стать донором, необходимо быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний к донации. С собой нужно взять оригинал паспорта, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте, в любом субъекте РФ). Доноры получат денежную компенсацию на питание ₽1106, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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