В Московской области открыли онлайн-запись в школу приемных родителей

В Подмосковье появилась онлайн-запись в школу приемных родителей, оформить ее можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровизация помогает ускорить оформление необходимых документов, тем самым экономя время и силы, которые можно направить на заботу о близких», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве напомнили, что подготовительные курсы должны проходить все жители региона, которые хотят взять ребенка на воспитание или оформить над ним опеку. Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и отправить заявку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.