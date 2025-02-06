В Московской области открылся новый клуб проекта «Активное долголетие»

В Подмосковье открылся 68-й клуб проекта «Активное долголетие», который реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, он расположен в Оболенске Серпуховского округа. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В новом клубе смогут заниматься более 100 пенсионеров из ближайших поселков и деревень, в церемонии его открытия принял участие депутат Госдумы Александр Коган.

«Сегодня губернаторский проект «Активное долголетие — это 400 тыс. участников, 68 клубов по всему региону, свыше 30 направлений для творчества и спорта, а также более 75 туристических маршрутов и 120 достопримечательностей для экскурсий. С каждым годом наш проект становится все более популярным у наших жителей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В новом клубе участники проекта смогут посещать занятия творчеством, курсы по компьютерной грамотности, заниматься скандинавской ходьбой, йогой, физической культурой и не только. Узнать подробнее о проекте можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.