В Московской области подвели итоги первого тура конкурса «Учитель года Подмосковья»

Первый тур регионального конкурса «Учитель года» завершился в Подмосковье. Об итогах тура рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Участниками тура стали 55 учителей, которые до этого одержали победу в муниципальных этапах конкурса.

В рамках тура финальным испытанием стал «Классный час». Участникам нужно было провести занятия, демонстрирующие их методическое мастерство, а также способность выступать в роли наставника. На это каждому было выделено 20 минут.

По итогам первого тура конкурса были определены 15 лидеров. Финалисты примут участие во втором туре конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта учителями региона в своей работе.