В Московской области подвели итоги сетевой акции «Танцующая весна»

В последнюю декаду апреля в Московской области прошла сетевая акция «Танцующая весна в ДК Подмосковья», приуроченная к Международному дню танца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Ярким событием стал концерт «От классики до уличных ритмов» в Орехово‐Зуевском округе. Зимний театр Озерецкого ДК совместно с ДК им. Горького подготовили объединенную программу, где выступили детские и взрослые коллективы. Зрители смогли оценить разнообразие танцевальных стилей: от утонченной классической хореографии до энергичного уличного танца и самобытного фольклора.

В Сергиево‐Посадском округе акцент сделали на единстве культурных традиций. В Детском доме творчества «Родник» состоялся хореографический марафон «От Волги до Енисея», посвященный Году единства народов России. Программа продемонстрировала богатство танцевального наследия страны — от европейских мотивов до сибирских ритмов. Дополнил программу концерт в ДК «Космос», где выступили коллективы трех учреждений: ДК «Космос», ДК «Горизонт» и СДК «Юность».

Хореографические конкурсы стали важной частью акции. Масштабным событием стал фестиваль «Ступинские звездочки‐2026» в Ступине, где 39 коллективов сразились за победу в конкурсе «Танцевальная мозаика». В Дмитровском округе отметили юбилей — прошел X конкурс «Танцуй, Весна!». В Можайском культурно‐досуговом центре состоялся конкурс «Волшебный мир танца», собравший более 2 тыс. танцоров со всей области. Эти мероприятия не только выявили талантливых исполнителей, но и укрепили связи между коллективами.

