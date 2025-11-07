В Московской области прививку от гриппа сделали более 1 млн детей

В Подмосковье в рамках кампании по вакцинации от гриппа прививку сделали более 1 млн детей, процедура доступна в поликлинике по месту прикрепления, в школе или детском саду. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Осенью традиционно растет заболеваемость вирусными заболеваниями. Рекомендую всем, кто еще этого не сделал, поставить прививку от гриппа», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что для вакцинации используются современные и безопасные вакцины. Перед процедурой врач осматривает пациента, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Напомним, что совершеннолетние жители Подмосковья могут также пройти вакцинацию от гриппа в мобильном комплексе, график выездов размещен здесь.

