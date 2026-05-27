В Московской области проведут тестирование нового мусоровоза

Подмосковная компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» проведет в регионе тестирование нового мусоровоза от «КамАЗ». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Мусоровоз был спроектирован с учетом прошлого опыта использования подобных машин, на базе новой модели К5. Объем его кузова составляет 18 кубометров. Он оснащен системой непрерывного прессования и коэффициентом уплотнения отходов до 7.

Также машина оборудована боковой подсветкой для работы в темное время суток и пневмосидениями для удобства водителей. Приемный бункер мусоровоза выполнен из износостойкой стали. Модель предусматривает возможность оснащения системой мойки и дезинфекции контейнеров.

Ожидается, что технику поставят в июне и проверят ее в течение месяца. После этого будет принято решение, использовать ли ее на маршрутах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.