В Московской области рассказали, как ИИ помогает развивать культурную жизнь региона

В Подмосковье цифровые инновации выходят на новый уровень: искусственный интеллект становится надежным помощником в развитии культурной сферы региона. Об этом заявили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Передовые технологии уже успешно интегрированы в деятельность полусотни домов культуры области. В основе решения — разветвленная сеть из 132 камер системы «Безопасный регион». Устройства в режиме реального времени фиксируют посещаемость залов, а специализированная нейросеть оперативно обрабатывает видеопоток и генерирует детализированные отчеты.

Такой подход дает организаторам бесценную аналитику: они мгновенно видят, какие мероприятия вызывают наибольший интерес у публики, и могут гибко адаптировать расписание под реальные запросы аудитории. На сегодняшний день интеллектуальная система проанализировала 15,5 тыс. кадров, запечатлевших свыше 2 тыс. культурных событий.

С апреля 2024 года аналогичные технологии начали применять в библиотечной сети и парковых зонах Подмосковья. Здесь нейросеть демонстрирует впечатляющую точность — до 99% — при подсчете гостей по фотографиям с мероприятий. Это кардинально меняет рабочие процессы: вместо многочасовых ручных проверок сотрудники получают готовые данные в считанные минуты. В результате планирование афиши становится более продуманным и ориентированным на интересы жителей.

За время эксплуатации система обработала колоссальный объем визуальных данных — более 422 тыс. фотографий, сделанных на 140 тыс. мероприятий. Такой масштабный анализ открывает новые возможности для культурной политики региона.

Все подробности о передовых ИИ‐решениях, внедренных в Подмосковье, доступны на специализированном портале «Цифровой регион». Развитие подобных технологий полностью соответствует стратегическим задачам национального проекта «Экономика данных», нацеленного на масштабную цифровизацию различных отраслей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.