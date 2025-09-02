В Московской области рассказали о дорожной обстановке вечером

Вечером во вторник, 2 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в основном затруднения в движении есть на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Жителей и гостей региона призвали не забывать о скоростном режиме и дистанции, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.