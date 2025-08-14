В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 14 августа, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,5% больше в сравнении со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.