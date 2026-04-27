Губернатор Подмосковья рассказал о работе коммунальщиков в период непогоды

В Подмосковье на фоне непогоды и сильного ветра в ряде округов произошли временные отключения электроснабжения, региональные аварийные и коммунальные службы перевели на усиленный режим. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ход восстановительных работ на моем личном контроле. На базе РЭС в округах с наибольшим числом отключений развернуты муниципальные штабы. Мониторинг ведется в непрерывном режиме, отчеты поступают каждый час», — написал он.

В частности, последствия непогоды в регионе устраняют 120 бригад электриков (Россети, Мособлэнерго, Мособлгаз), 22 бригады лесного хозяйства для расчистки просек и опиловки деревьев. В работах задействовали 40 передвижных электростанций, 93 единицы техники и 114 человек от Автодора. Еще 100 бригад МЧС (300 человек) находятся в режиме готовности.

Воробьев уточнил, что особое внимание уделят сложным округам. Так, в Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов направили дополнительные бригады (по пять в каждый).

