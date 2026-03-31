В Московской области сделали прогноз пожарной опасности в лесах

Во вторник, 31 марта, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском и Звенигородском лесничествах — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 1 апреля, III класс ожидается в Дмитровском, Звенигородском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах, в четверг, 2 апреля — на большей части территории области. Температура воздуха днем в этот период составит +15…+19 градусов, ночью — +1…+7. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

