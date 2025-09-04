В Московской области спасли почти 200 новорожденных с экстремально низкой массой тела

С начала 2025 года в Подмосковье врачи-неонатологи спасли более 3,4 тыс. недоношенных детей, включая 170 новорожденных с экстремальной низкой массой тела (менее 1,5 кг). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Наши учреждения родовспоможения оборудованы современной медицинской техникой, а медицинский персонал обладает высокой квалификацией и огромным опытом» — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве напомнили, что в регионе действует трехуровневая система родовспоможения. В нее входят областной НИИ акушерства и гинекологии, шесть перинатальных центров и 24 роддома. Это позволяет оказывать высокотехнологичную помощь беременным, роженицам и новорожденным. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.