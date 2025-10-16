В Московской области стартовал капремонт второго корпуса Можайского техникума
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Мира, д. 95а, в Можайске начался капитальный ремонт учебно-производственного корпуса и мастерских (блок Б) второго корпуса Можайского техникума, подрядчик ведет демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2026 году. В здании проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, заменят инженерные сети и не только.
